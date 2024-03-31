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Amine’ye eşinden özel ders!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Çift mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Amine Gülşe ile Mesut Özil'den son olarak spor paylaşımı geldi. Ünlü çift birlikte form tuttukları anlardan paylaşımda bulunurken iki çocuk annesi Amine Gülşe'nin fit haline övgüler yağdı...

Ekleme: 31.03.2024 - 09:23 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu birlikteliklerini her alana taşıyor. Tüm boş vakitlerini çocuklarıyla birlikte geçiren çift, antrenmanları da beraber yapma kararı aldı.

Gülşe'nin spor hocalığını da eşi Mesut Özil üstlendi. İki çocuk annesi Gülşe'nin fit hali de dikkat çekti.


Amine’ye eşinden özel ders!


Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe sosyal medyaya spor paylaşımlarıyla damga vurdu. İki kız çocuk dünyaya getiren Amine Gülşe fit haliyle beğeni topladı.

Amine’ye eşinden özel ders!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Amine’ye eşinden özel ders!

Amine Gülşe ile Mesut Özil'den spor paylaşımı geldi. Ünlü çift birlikte form tuttukları anlardan paylaşımda bulunurken Amine Gülşe'nin güzelliğiyle hayran bıraktı.


Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında evlendi.

Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan kısa bir süre sonra ise ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Amine’ye eşinden özel ders!

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin ikinci kez kız çocukları olmuştu.

Futbolu bırakan Mesut Özil, tüm mesaisini ailesi için harcıyor. Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor.


Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni kare geldi.

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda 4 yaşına bastı.

Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin aile pozları ve minik karlar kraliçesi Eda...


Amine’ye eşinden özel ders!


Çiftin daha önce paylaştığı bu karedeki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı.

Özil'in üzerindeki tişörtü özel olarak yaptırdığı ve eşinin gözlerini motif olarak işlettiği öğrenildi.


"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖMRÜM"

Amine Gülşe geçtiğimiz aylarda eşinin doğum gününü, "İyi ki doğdun iyi ki varsın seni çok ama çok seviyoruz babamız… Doğum günün kutlu olsun ömrüm" sözleriyle kutlamıştı.

Mesut Özil sosyal medya hesabından güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe ile aşk pozunu paylaşmıştı...

Amine Gülşe'den eşine yorum gecikmemişti.

Amine’ye eşinden özel ders!

İkili geçtiğimiz aylarda kızları Eda'nın bu karesinin altında buluşmuştu.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2011'de Almanya'da kurulan bir mücevher firmasının hem ortağı, hem de yüzü olmuştu.

Mesut Özil için 2014 Türkiye güzeli olan eşi Amine Gülşe kamera karşısına geçmişti.

Dünya çapında 65'ten fazla ülkeye satış yapan mücevher firmasına koleksiyon hazırlayan Gülşe, eşine destek vermişti.

Amine’ye eşinden özel ders!

Ünlü çift mücevherler ile çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

OYUN PARKI YAPTIRDI

Özil, kızlarına güzel bir jest yapmıştı. Çamlıca'da 3 katlı bir villada yaşayan çiftten, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, kızları her istediğinde gönüllerince oynayabilsin diye evlerinin bahçesine büyük bir oyun parkı yaptırmıştı.

Öte yandan Özil, ailesi için özel minibüs yaptırmıştı.
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