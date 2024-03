Yemek yerken yakalandı

Survivor All Star'da yaşanalar yeniden gündeme geldi. Hakan Hatipoğlu'nun düello esnasındaki halleri dikkat çekti. Hakan'ın cebinden yiyecek çıkarıp gizlice yediği anlar kameralara yansıdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star her bölümü ile ses getirmeye devam ediyor. Kaos ve kavganın bitmediği fenomen yarışmada sosyal medyada gündem olacak onlar yaşandı.Survivor All Star'da Aleyna, Aysu, Merve ve Berna arasında yaşanan düello oyunu esnasında, oyunu kenardan izleyen Hakan'ın halleri izleyicilerin dikkatini çekti.Eli cebinde bench kenarından duran Hakan'ın cebinden çıkardığı bir yiyeceği ısırıp tekrardan cebine koyduğu anlar kameralara yansıdı. Hakan Hatioğlu'nun gizlice yemek yediği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Sosyal medya kullanıcıları "Bu kadar da olmaz" ve "Gizlice yiyorsun bari kameraların olmadığı yerde yap" gibi yorumlarda bulundu.