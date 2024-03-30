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Ünlü şarkıcıdan üzen haber!

Geçtiğimzi aralık ayında çocukluk aşkı Nezaket Şimşek'le nikâh masasına oturan Kurtuluş Kuş, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Ünlü şarkıcı, konuk olduğu programda hamile eşinin düşük yaptığını açıkladı.

Ekleme: 30.03.2024 - 00:49 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Son zamanların yükselen isimlerinden biri olan Kurtuluş Kuş; 'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' isimli şarkılarıyla biliniyor.

Geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu Nezaket Şimşek ile dünyaevine giren Kurtuluş Kuş, kısa süre sonra baba olacağını öğrenmişti.

"BABA OLUYORUM"

Geçtiğimiz şubat ayında bir mekanda eşinin hamilelik haberini alan Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurmuştu. Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Nerden başlasam bilmiyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir duygu yaşamayı bana nasip etti. Baba oluyorum bana bu duyguyu yaşatan can yoldaşım, canım karım iyi ki var.

Ünlü şarkıcıdan üzen haber!

KÖTÜ HABERİ VERDİ

Kurtuluş Kuş, 'Alişan ile Hayata Gülümse' programına konuk oldu. Şarkıcı, eşinin bir hafta önce düşük yaptığı haberini duyurdu.

Ünlü şarkıcıdan üzen haber!

"HER ŞEYİN HAYIRLISI"

Eşimle ne güzel fotoğraflar çektik ya... Başımıza talihsiz bir olay geldi. İşte tam bir gün sonra hastaneye gidip, bebeğin kalp atışını dinleyecektik. Her şeyde bir hayır varmış, eşim düşük yaptı. Bir hafta 10 gün falan oldu. Her şeyin hayırlısı.

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