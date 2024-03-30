Tokyo pozlarına yorum yağdı!

3 Mayıs 2023'te dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.Sosyal medya fenomeni, son olarak 2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi."TEKRAR MERHABA TOKYO!"33 yaşındaki ünlü isim, Tokyo'dan yeni pozlarını yayınladı. Subaşı, kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine; "Tekrar merhaba Tokyo! Şimdilik sadece birkaç fotoğraf paylaşıyorum. Umarım daha çok seveceğiniz daha iyi fotoğraflar çekerim" mesajını yazdı.Şeyma Subaşının peş peşe paylaştığı karelere, "Şeyma, sen bizim kültür elçimizsin, sayende ne güzel kültürler gördük", "Şeyma bir güzelleşmişsin yahu" ve "Şeyma Subaşı bir dünya markasıdır" şeklinde yorumlar geldi.