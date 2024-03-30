Merve Boluğur'dan sürpriz proje!

Yeni single'ı için yapımcısıyla toplantı yapan Merve Boluğur, "Benim için çok heyecan verici bir proje. Güzel bir sonuç alacağımı düşünüyorum çünkü sağlam bir ekiple çalışıyorum" dedi."TAM BİR YAZ ŞARKISI"Nisan ayında stüdyoya gireceğini belirten Boluğur, "Hareketli, 'eller havaya’ tarzında tam bir yaz şarkısı. Hep beraber çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim zaten. Çok özel bir insan. Eminim müthiş olacak" şeklinde konuştu."ŞAN DERSLERİ DE ALDIM"Yeni single’ını mayıs ayında yayınlamayı planladığını açıklayan ünlü isim, "Ben oyunculuk eğitimi aldım. Eğitimimin içinde şan dersleri de vardı. Dolayısıyla bu tarz meslekleri icra edebilecek insanlarız" sözleriyle, şarkıcılıktaki iddiasını ortaya koydu."SES DÜZENLEMESİ TABİİ Kİ OLACAK"Muhabirlerin “Sesinizin üzerinde oynama yapılacak mı?” sorusuna Boluğur, "Aranje yapılırken ister istemez sesle oynanıyor. Klipte de renklerle, görüntülerle oynanıyor. Ses düzenlemesi tabii ki olacaktır ama buna ben değil, aranjör karar verecek" yanıtını verdi.