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'Kate desteğiniz için minnettar'

Kanser olduğu öğrenilen Kate Middleton'ın ara verdiği kraliyet görevlerini Kraliçe Camilla devraldı. Kate Middleton hakkında konuşan Kraliçe Camilla, "Desteğiniz için minnettar" şeklinde konuştu.

Ekleme: 30.03.2024 - 09:14 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Karnından ameliyat olmasının ardından sessizliğe bürünen ve spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı bir video yayınladı.

Büyük ses getiren videonun ardından Kate Middleton ve Kral Charles'ın sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği ziyaretlere Kraliçe Camilla devam ediyor.

'Kate desteğiniz için minnettar'

"KATE DESTEĞİNİZ İÇİN MİNNETTAR"

Kraliçe, Londra'daki Shrewsbury Farmers' Pazarı'nda binlerce insanla bir araya geldi. Kanser tedavisi gören Prenses'e iyi dileklerde bulunan insanlar, ellerinde pankartlarla Kraliçe'yi karşıladı. Kraliçe "Catherine'ın nazik dileklerinizden ve desteklerinizden dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum" dedi.
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