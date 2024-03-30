'Kate desteğiniz için minnettar'

Karnından ameliyat olmasının ardından sessizliğe bürünen ve spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı bir video yayınladı.Büyük ses getiren videonun ardından Kate Middleton ve Kral Charles'ın sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği ziyaretlere Kraliçe Camilla devam ediyor.Kraliçe, Londra'daki Shrewsbury Farmers' Pazarı'nda binlerce insanla bir araya geldi. Kanser tedavisi gören Prenses'e iyi dileklerde bulunan insanlar, ellerinde pankartlarla Kraliçe'yi karşıladı. Kraliçe "Catherine'ın nazik dileklerinizden ve desteklerinizden dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum" dedi.