Geri adım attı

Hollywood'un gözde çiftlerinden olan ve "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma davasında çocuklarının velayeti için verdikleri mücadelede sona gelindi. Geri adım atan Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile ortak velayete sahip olma ısrarından vazgeçti.Pitt başlangıçta altı çocuğuyla ilgili yarı yarıya bir velayet kararı arayışında olsa da artık bu konuya itiraz etmediği öğrenildi. Bu, çocukların velayetinin 48 yaşındaki Jolie'ye verilmesi ve Pitt'in de çocuklarını ziyaret hakkı elde etmesi anlamına geliyor.Dava süresince geçici velayet hakkı Jolie'deydi ve Pitt, belirlenen zamanlarda çocuklarıyla görüşebildi.