Dövmesi dikkat çekti

Son olarak Aile dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dövme tutusu ile biliniyor. Vücudunun birçok yerinde dövme olan Kıvanç Tatlıtuğ yeniden gündeme geldi.Geçtiğimiz yıl eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptıran Tatlıtuğ, bugüne kadar hiç görülmeyen dövmesiyle gündem oldu.Kıvanç Tatlıtuğ'un yine eşi Başak Dizer ile ilgili bir dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Dövmenin merkezindeki "B" harfi dikkat çekti.Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda "Sence evlilik zor mu?" sorusuna; "Sence sevgililik zor mu? Biz neden evliliği böyle bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil" yanıtını vermişti.