Aleyna Tilki'ye sahnede doğum günü kutlaması...
Aleyna Tilki, Adana'da müzikseverlerle buluştu. Kariyerinin ilk albümünün stüdyo çalışmalarını tamamlamak üzere olan ünlü şarkıcı, 24'üncü yaşına sahnede girdi.
Adana Ceyhan Cumhuriyet Meydanı’nda 50 bin kişiye konser veren Aleyna Tilki, orkestrasının bir anda “İyi ki doğdun Aleyna” şarkısına başlamasıyla şaşkınlık yaşadı.
Orkestraya seyirci de katılınca Aleyna Tilki, yeni yaşını müthiş bir koroyla kutlamış oldu. "Unutulmaz bir an benim için" diyen genç popçu, mumları üfledikten sonra konserine devam etti.
Orkestraya seyirci de katılınca Aleyna Tilki, yeni yaşını müthiş bir koroyla kutlamış oldu. "Unutulmaz bir an benim için" diyen genç popçu, mumları üfledikten sonra konserine devam etti.