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Gözler Gülşen Bubikoğlu'nun son haline çevrildi

Yaban filmi ile başladığı oyunculuk kariyeri boyunca hem güzelliği hem yeteneğiyle adından sık sık söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etti. Ancak Gülşen Bubikoğlu, aktif kullandığı sosyal medya hesabıyla hayranlarıyla hep etkileşim halinde kaldı. Yeşilçam yıldızı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu son olarak "Nostalji" notuyla eski bir pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımının ardından gözler son haline çevrildi. İşte detaylar...

Ekleme: 3.03.2024 - 09:04 Güncelleme: 3.03.2024 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Türker İnanoğlu'nun 1973 yapımı Yaban filminde başrolü oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan Gülşen Bubikoğlu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken hem yeteneği hem güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle başrolü paylaştığı kariyeri boyunca adından sık sık söz ettiren Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etti.

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, kariyerini sonlandırsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu son olarak "Nostalji" notuyla eski bir pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım...

SON HALİNE BAKIN!

Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımının ardından gözler son haline çevrildi.


Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise "Bu nasıl yaşlanmak? Hala çok güzel", "Yaş almış yaşlanmamış" yorumlarında bulundu.

İşte Gülşen Bubikoğlu başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Müjde Ar

Filiz Akın


Hülya Koçyiğit

Gülşen Bubikoğlu

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