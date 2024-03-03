  • USD: 31,24 - 31,30
  • EURO: 33,78 - 33,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gonca Vuslateri evlilik sinyali verdi

İlk bebeğine hamile olan Gonca Vuslateri, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya gelerek hamilelik sürecinden ve gizemli sevgilisinden bahsetti. İşte Gonca Vuslateri'nin o açıklamaları...

Ekleme: 3.03.2024 - 09:43 Güncelleme: 3.03.2024 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Gonca Vulateri geçen sene ekim ayında bebek müjdesi vermişti. 37 yaşındaki oyuncu "Hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

Bir kız bebek bekleyen Vuslateri, bebeğinin babasını ise sır gibi saklıyor.

HAMİLELİK SÜRECİ RAHAT GEÇİYOR

Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri, son olarak geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi.

Hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu, dünyaya gelecek olan kızı ile duygusal bağ kurduğunu söyleyip; "Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım. Müzik dinletmeler falan… Sektörde benim yaşımda birçok arkadaşım doğurdu, onlar hep tepemdeler, daraldığım zaman hemen onlara telefon açarım. Konuşacağım çok arkadaşım var o yüzden rahatım" dedi.

Hediye oldu bana. Bir çocuk olunca hani 'Hay aksi diyen' bir yapım yoktur çocuk haberine. Bir evlilik düşüncemiz vardı, şimdi süreç hızlanmak zorunda kaldı, ben çok panik geçirdim. Artık yüzdük kıyısına geldik, sonunda ülkemi ikna ettim. 'Tamam be doğur, ondan sonra evlen' şeklinde. En çok doktorumla ve eşimle zaman geçiriyorum. Her şey yolunda ve keyifli.

Gonca Vuslateri evlilik sinyali verdi

"DÜĞÜNDE GÖRÜRSÜNÜZ"

Sevgilisini köşe bucak saklayan Vuslateri, konuyla ilgili soru üzerine ise "Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız yani. Beraber oluruz düğünde artık" demekle yetindi.

DEVLET MEMURU

Vuslateri, daha önceki açıklamalarında sevgilisinin yalnızca ismini vermiş. Mesleğine ilişkin olarak ise, "Levent devlet memuru, benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde.

O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı.

Gonca Vuslateri evlilik sinyali verdi

"13 KİLO ALDIM"

Hamileliğin kendisi için sürpriz değil, hediye olduğunu anlatan Gonca Vuslateri, 13 kilo aldığını sözlerine ekleyip şöyle devam etti:

Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok".demişti.


Başkan Erdoğan Muğla'da vatandaşlara sesleniyor
Başkan Erdoğan'ın il ziyaretleri sürüyor! Muğla'da coşkulu kalabalık
Bakan Fidan: Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var
İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar
CHP'li Mansur Yavaş'ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı
Özel ve İmamoğlu'ndan önce rüşvet sonra tehdit! CHP'de skandal mobbing
Özgür Özel’in mağduriyet algısı çöktü: Çankaya başkan adayı Hüseyin Can Güner’in hakim savcı yalanı!
Başkan Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuşuyor
Gazze sözleri rahatsız etti! Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt!
Başkan Erdoğan Antalya'da halka hitap ediyor
CHP Genel Başkanı Özel'den tepki çeken sözler! 'Biz bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz'
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…
THK’dan yeniden “Güçlü Türkkuşu” müjdesi
KAAN’ın yankısı dinmiyor! ABD medyasında çarpıcı sözler: Türkler yeni bir titan üretti!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, salı günü Ankara'ya gelecek
İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Narlıdere Metrosu bitti işçilerin maaşları ödenmedi! Şantiyede eylem
CHP'de kaosun yeni adresi Kırklareli! Rüşvet, tehdit, iftira: Özgür Özel adaylıktan çekilmemi istedi
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı
Meteoroloji uyardı! Gökten çamur yağacak

Meteoroloji uyardı! Gökten çamur yağacak

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor! Kira beyanname süreci başladı

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor! Kira beyanname süreci başladı

BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

Aynı ilde ikinci piton vakası: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Aynı ilde ikinci piton vakası: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Balıkesir'de 'dev' yakalandı! 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım'

Balıkesir'de 'dev' yakalandı! 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım'

Akdeniz sahillerinde korkutan tehlike: Ölüsüne bile dokunmayın!

Akdeniz sahillerinde korkutan tehlike: Ölüsüne bile dokunmayın!