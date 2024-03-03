Bebek bekleyen Vuslateri evlilik sinyali verdi

Gonca Vulateri geçen sene ekim ayında bebek müjdesi vermişti. 37 yaşındaki oyuncu "Hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.Bir kız bebek bekleyen Vuslateri, bebeğinin babasını ise sır gibi saklıyor.Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri, son olarak geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi.Hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu, dünyaya gelecek olan kızı ile duygusal bağ kurduğunu söyleyip; "Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım. Müzik dinletmeler falan… Sektörde benim yaşımda birçok arkadaşım doğurdu, onlar hep tepemdeler, daraldığım zaman hemen onlara telefon açarım. Konuşacağım çok arkadaşım var o yüzden rahatım" dedi.Hamileliğin kendisi için sürpriz değil, hediye olduğunu anlatan Gonca Vuslateri, 13 kilo aldığını sözlerine ekleyip şöyle devam etti:Hediye oldu bana. Bir çocuk olunca hani 'Hay aksi diyen' bir yapım yoktur çocuk haberine. Bir evlilik düşüncemiz vardı, şimdi süreç hızlanmak zorunda kaldı, ben çok panik geçirdim. Artık yüzdük kıyısına geldik, sonunda ülkemi ikna ettim. 'Tamam be doğur, ondan sonra evlen' şeklinde. En çok doktorumla ve eşimle zaman geçiriyorum. Her şey yolunda ve keyifli.Sevgilisini köşe bucak saklayan Vuslateri, konuyla ilgili soru üzerine ise "Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız yani. Beraber oluruz düğünde artık" demekle yetindi.Vuslateri, daha önceki açıklamalarında sevgilisinin yalnızca ismini vermiş. Mesleğine ilişkin olarak ise, "Levent devlet memuru, benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde.O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı.Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok".demişti.