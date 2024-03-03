Aslıhan Güner'den evlilik sırrı!

Başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan Aslıhan Güner, 2013'te meslektaşı Mert Kılıç ile nikah masına oturdu.Mert Kılıç'la mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.8 Mart Kadınlar Günü öncesi MAG dergisine röportaj veren Aslıhan Güner, yine çok konuşacak açıklamalarda bulundu.Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu ilişkilerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan 36 yaşındaki güzel, uzun ve mutlu evliliğin sırlarıyla ilgili konuştu.Güner şunları söyledi: Öncelikle; en yakın arkadaşınızla evlenin! Bunu artık duvarlara sticker olarak yazıp, altına imzamı atacağım!Eşiniz en yakın arkadaşınız olsun ki tüm ömrünüz güvendiğiniz, saatlerce sohbet edebildiğiniz, yolunuza yoldaş olan, her daim yanınızda, arkanızda, önünüzde olan, tüm duygularınızın ortağı, hayatınıza eş olsun. Ve aşk... Aşk olmadan olmaz!Öte yandan son olarak 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminde rol alan ünlü isim, "Ülkemizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün biricik annesi Zübeyde Hanımefendi'nin hayatını anlattığımız Zübeyde filminde Zübeyde Hanım'ın hem 20'li hem 60'lı yaşlarını canlandırmak her oyuncuya kısmet olmayacak bir şanstı" açıklamasında bulundu.