2 yıllık birlikteliğin ardından...

Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar, İki Aile dizisiyle ilk kez ekranlara geldiği günden beri izleyicilerin kalbini fethetmeye devam ediyor. Küçük Sırlar, Pis Yedili ve Vuslat gibi unutulmaz yapımlarda yer alan Kantarcılar, her rolüyle izleyicileri büyüledi. Oyunculuk tutkusu ve yeteneğiyle adından söz ettiren Kantarcılar, son paylaşımıyla da büyük ilgi gördü. Kantarcılar, İki Aile dizisiyle başladığı televizyon macerasını, Küçük Sırlar'daki Hakan karakteriyle zirveye taşıdı. Pis Yedili'de canlandırdığı Komiser Metin ve Vuslat'taki Ferhat karakterleri de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Her rolüyle farklı yönlerini gösteren Kantarcılar, oyunculuktaki başarısını kanıtladı.

Özel hayatını titizlikle koruyan Kantarcılar, 10 Ekim 1987'de Antalya'da dünyaya gelmiş. Kariyerine adım attığından beri birçok projede yer alarak kendini kanıtlamış bir isim.Ünlü oyuncu, 2016 yılında Gamze Topuz ile .boşanmasının ardından sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.Evliliğinin ardından daha özel bir yaşam tarzını benimseyen Kantarcılar, uzun süre medya ve kameralardan uzak durmuştu.Bu süre zarfında, ailesine odaklanarak özel hayatını sürdüren başarılı oyuncu, son paylaşımıyla tekrar geniş bir ilgi odağı haline geldi.Ümit Kantarcılar'ın spor salonundan yaptığı paylaşım hayranları tarafından büyük beğeni topladı.Birçok kişi konuyla ilgili olarak 'Hulk gibi geziyor adam' ve 'Resmen evrim geçirmiş' yorumlarında bulundu.2016 yılında boşandığı eşinden çocuk sahibi olan ünlü oyuncunun kızı da büyük ilgi çekiyor.Ünlü oyuncunun kızı Elis Naz Kantarcılar annesine olan benzerliği ile büyük ilgi topluyor.