  • USD: 31,24 - 31,30
  • EURO: 33,78 - 33,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2 yıllık birlikteliğin ardından...

Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar, İki Aile dizisiyle ilk kez ekranlara geldiği günden beri izleyicilerin kalbini fethetmeye devam ediyor. Küçük Sırlar, Pis Yedili ve Vuslat gibi unutulmaz yapımlarda yer alan Kantarcılar, her rolüyle izleyicileri büyüledi. Oyunculuk tutkusu ve yeteneğiyle adından söz ettiren Kantarcılar, son paylaşımıyla da büyük ilgi gördü. Kantarcılar, İki Aile dizisiyle başladığı televizyon macerasını, Küçük Sırlar'daki Hakan karakteriyle zirveye taşıdı. Pis Yedili'de canlandırdığı Komiser Metin ve Vuslat'taki Ferhat karakterleri de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Her rolüyle farklı yönlerini gösteren Kantarcılar, oyunculuktaki başarısını kanıtladı.

Ekleme: 3.03.2024 - 09:35 Güncelleme: 3.03.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatını titizlikle koruyan Kantarcılar, 10 Ekim 1987'de Antalya'da dünyaya gelmiş. Kariyerine adım attığından beri birçok projede yer alarak kendini kanıtlamış bir isim.

Ünlü oyuncu, 2016 yılında Gamze Topuz ile .boşanmasının ardından sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

Evliliğinin ardından daha özel bir yaşam tarzını benimseyen Kantarcılar, uzun süre medya ve kameralardan uzak durmuştu.


2 yıllık birlikteliğin ardından...



Bu süre zarfında, ailesine odaklanarak özel hayatını sürdüren başarılı oyuncu, son paylaşımıyla tekrar geniş bir ilgi odağı haline geldi.

Ümit Kantarcılar'ın spor salonundan yaptığı paylaşım hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

2 yıllık birlikteliğin ardından...

Birçok kişi konuyla ilgili olarak 'Hulk gibi geziyor adam' ve 'Resmen evrim geçirmiş' yorumlarında bulundu.

İşte Ümit Kantarcılar'ın o paylaşımı...

2 yıllık birlikteliğin ardından...

2016 yılında boşandığı eşinden çocuk sahibi olan ünlü oyuncunun kızı da büyük ilgi çekiyor.

Ünlü oyuncunun kızı Elis Naz Kantarcılar annesine olan benzerliği ile büyük ilgi topluyor.

2 yıllık birlikteliğin ardından...

İşte Ümit Kantarcılar'ın kızı Elis Naz Kantarcılar...

Başkan Erdoğan Muğla'da vatandaşlara sesleniyor
Başkan Erdoğan'ın il ziyaretleri sürüyor! Muğla'da coşkulu kalabalık
Bakan Fidan: Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var
İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar
CHP'li Mansur Yavaş'ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı
Özel ve İmamoğlu'ndan önce rüşvet sonra tehdit! CHP'de skandal mobbing
Özgür Özel’in mağduriyet algısı çöktü: Çankaya başkan adayı Hüseyin Can Güner’in hakim savcı yalanı!
Başkan Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuşuyor
Gazze sözleri rahatsız etti! Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt!
Başkan Erdoğan Antalya'da halka hitap ediyor
CHP Genel Başkanı Özel'den tepki çeken sözler! 'Biz bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz'
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…
THK’dan yeniden “Güçlü Türkkuşu” müjdesi
KAAN’ın yankısı dinmiyor! ABD medyasında çarpıcı sözler: Türkler yeni bir titan üretti!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, salı günü Ankara'ya gelecek
İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Narlıdere Metrosu bitti işçilerin maaşları ödenmedi! Şantiyede eylem
CHP'de kaosun yeni adresi Kırklareli! Rüşvet, tehdit, iftira: Özgür Özel adaylıktan çekilmemi istedi
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı
Meteoroloji uyardı! Gökten çamur yağacak

Meteoroloji uyardı! Gökten çamur yağacak

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor! Kira beyanname süreci başladı

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor! Kira beyanname süreci başladı

BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

Aynı ilde ikinci piton vakası: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Aynı ilde ikinci piton vakası: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Balıkesir'de 'dev' yakalandı! 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım'

Balıkesir'de 'dev' yakalandı! 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım'

Akdeniz sahillerinde korkutan tehlike: Ölüsüne bile dokunmayın!

Akdeniz sahillerinde korkutan tehlike: Ölüsüne bile dokunmayın!