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Wanda Nara yine olay yarattı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bu kez dünyaca ünlü isim Paris Hilton'a laf attı.

Ekleme: 29.03.2024 - 09:03 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi şarkıcı Wanda Nara, bir kez daha sansasyon yaratarak sosyal medyaya damga vurdu.

Nara, bu kez dünyaca ünlü bir isme sataştı.

Wanda Nara, sosyal medyada yine dikkatleri çeken bir şey yaptı. ABD'li ünlü isim Paris Hilton, kendisine ait sosyal medya hesabından yeni albümünü tanıttı. Albümünün ismi Wanda Nara'nın daha önce çıkardığı albümle aynı ismi taşıyordu.

"Beni taklit etmeyi seviyorsun aşkım"

Wanda Nara, bunun üzerine Paris Hilton'un paylaşımının altına, "Beni taklit etmeyi seviyorsun aşkım." şeklinde yorum yaptı. Bu yorum, binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde çıkardığı “Money” isimli şarkıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Arjantinli isim, bu şarkıya çektiği kliple de olay olmuştu.

Wanda Nara yine olay yarattı!

"Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi eş bulurlar"

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mauro Icardi'den övgüyle bahsetmişti; "Önemli olan aileye benim kadar önem veren birini bulmuş olmam, günümüzde bu pek mümkün olmuyor. Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım. Onlara eşlik edecek birini bulmalarını istiyorum, çünkü bugünlerde bu çok zor. İnsanlar artık kimseye bağlanmak istemiyor, biraz ilişki yaşayıp sonra ayrılıyorlar."

Geçen yıl Mauro Icardi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerken bir ara Wanda Nara, Arjantinli yıldızdan ayrılarak ülkesine dönmüştü. O dönemde sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızının, Paris Hilton ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Wanda Nara yine olay yarattı!
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