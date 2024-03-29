Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı!

Beyninde pıhtı atması sonucu bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedbir amaçlı entübe edilen Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti.Tıkalı olan damarının başarılı bir operasyonla açılmasından sonra tedavisine yoğun bakıma devam edilen Kadir İnanır; tedbir amaçlı olarak uyutulmuş, hastaneye kaldırılışının dördüncü günü entübeden çıkarılmıştı.DOKTORUNDAN AÇIKLAMAKadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı. İyi gelişmeler olduğunu söyleyen Sağlam "Bu sabah MR kontrolü yapıldı. MR’da sonuçlar iyi görününce uyandırılmaya karar verildi. Anestezideki arkadaşlarımız hastayı ekstübe etti. Şu anda ekstübe durumda, bilinci açık. Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Motor hareketleri iyi, takip ediyoruz. Ciddi bir travma geçirmiş. Daha önceki bir beyin ameliyatı, akciğer ameliyatı var. Öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu sigarayı da bırakmış olur bu vesileyle bundan sonraki hayatında. Fizik tedavi yapılıyor. Süreç daha iyiye gidiyor. MR'daki görüntüler de, radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafında hareketleri iyi. Ama daha da iyi olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.TÜRKAN ŞORAY'DAN MESAJ VARTürkan Şoray, başta 'Selvi Boylum Al Yazmalım' olmak üzere birçok filmde başrolü paylaştığı Kadir İnanır'a sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti."SİNEMANIN EFSANE AKTÖRÜ"Türkan Şoray; 'Bodrum Hakimi', 'Devlerin Aşkı', 'Kara Gözlüm' gibi birçok projede birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerini şu sözlerle ifade etti:Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim.