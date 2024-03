Pelin Karahan'dan çarpıcı itiraf!

'Kavak Yelleri' dizisinde Aslı karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girdi. Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bu mutlu evliliklerinden iki de oğlu dünyaya geldi.Mutlu evliliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden olan Pelin Karahan, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.İşte Karahan’ın açıklamalarından ara başlıklar:"Vicdan olarak oğullarıma yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen Ali Demir ve Eyüp Can ile çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissediyorum.Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama o an aklıma gelmiyor.Hep kendi ayaklarımın üzerinde durup paramı kazandım. Hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Ancak şimdi eşim var. Ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Unuttuğun an dengeler şaşıyor.Bir ara kadınlar eşime, çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı sosyal medyadan. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir.Bedri daha beni ilk yemekte bağladı. Bana iyi geldi. Bir baktım evlenmişiz."