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Pelin Karahan'dan çarpıcı itiraf!

Konuk olduğu programda evliliği hakkında konuşan ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir de itirafta bulundu.

Ekleme: 29.03.2024 - 09:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
'Kavak Yelleri' dizisinde Aslı karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girdi. Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bu mutlu evliliklerinden iki de oğlu dünyaya geldi.

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden olan Pelin Karahan, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Evliliğini anlatan Karahan, “Evde 3 erkekle yaşamak zor.” dedi.

İşte Karahan’ın açıklamalarından ara başlıklar:

"3 erkekle evde"

"Vicdan olarak oğullarıma yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen Ali Demir ve Eyüp Can ile çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissediyorum.

Pelin Karahan'dan çarpıcı itiraf!

"Evlilik düzen ister"

Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama o an aklıma gelmiyor.

"Pohpohlamak lazım"

Hep kendi ayaklarımın üzerinde durup paramı kazandım. Hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Ancak şimdi eşim var. Ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Unuttuğun an dengeler şaşıyor.

"Hiç kıskanç değilimdir"

Bir ara kadınlar eşime, çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı sosyal medyadan. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir.

"Bana iyi geldi"

Bedri daha beni ilk yemekte bağladı. Bana iyi geldi. Bir baktım evlenmişiz."

Pelin Karahan'dan çarpıcı itiraf!
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