Nevra Serezli'yi duygulandıran ödül!

41'incisi düzenlenen İsmail Dümbüllü Ödülü Töreni, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleştirildi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül, bu yıl ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ ve ‘Veda’ oyunlarıyla adından söz ettiren Nevra Serezli’ye verildi."NE YAZIK Kİ METİN YOK"Ödülü alırken gözyaşlarını tutamayan Nevra Serezli, "Bu ödülü Metin (Serezli) yıllar önce almıştı, salonumuzda duruyordu. Belki bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum, hatta Metin ile bu konuda bol bol şakalaşıyordum. Şimdi salonda iki adet Dümbüllü büstü var ama ne yazık ki Metin yok. Böyle hasret gidereceğiz" dedi."SEYİRCİNİN ALKIŞLARIYLA "Bir sanatçının en büyük ödülünün sahneye çıkması olduğunu belirten sanatçı, "Şimdi ‘Ağaçlar Ayakta Ölür oyununa yetişiyorum. Ödül töreninden sonra eve gitseydim, ödül coşkusunu bu kadar çok yaşayamayacaktım. Ödül töreni seyircimin alkışlarıyla katlanacak" şeklinde konuştu.