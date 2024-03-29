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Kerem Bürsin'den kötü haber! Karantina altına alındı!

Kerem Bürsin, Devrim Özkan ile başrol paylaşacağı film hazırlıklarına devam ederken hastalığa yakalandı. Koronavirüs teşhisi konulan Kerem Bürsin karantinaya alınınca işler de aksadı. Mavi Mağara filminin seti durduruldu.

Ekleme: 29.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
2006'dan beri Türk televizyonlarında oyunculuk yapan Kerem Bürsin, Mavi Mağara isimli filmde Devrim Özkan ile başrolü paylaşmaya hazırlanıyordu.

Ancak işleri planladığı gibi gitmedi. Kerem Bürsin hastalığa yakalandı.

36 yaşındaki oyuncu Kerem Bürsin, birkaç günden beri anlaşmalı olduğu reklam filmi için çekimlere devam ediyordu. Diğer yandan da senaryosunu kendisinin yazdığı ve başrolünde yer alacağı Mavi Mağara filmi ile hazırlıklarını sürdürüyordu.

En son 'Ya Çok Seversen' isimli dizide ve A Todo Tren 2 isimli İspanyol filminde boy gösteren oyuncu yeni filmi ile kamera karşısında geçecekken rahatsızlandı. Soluğu hastanede alan Kerem Bürsin'in koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Filmde Cem isimli askere hayat verecek olan Bürsin'den gelen bu kötü haberin ardından film seri de ileri tarihe ertelenmek durumunda kaldı. Kerem Bürsin sağlığına kavuştuktan sonra, İstanbul ve Kaş'ta devam edecek setin çekimlerine katılacak.

Kerem Bürsin'den kötü haber! Karantina altına alındı!
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