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Ferhat Göçer ev halini paylaştı

Uzun yıllardır Ömür Gedik ile mutlu bir ilişki yürüten şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı.

Ekleme: 29.03.2024 - 09:01 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı, daha önce konuk olduğu bir programda Ömür Gedik'le yaşamayı şöyle anlatmıştı:

"30''dan fazla kedimiz var"

"30''dan fazla kedimiz var. 14''ü evimizde yaşıyor.

"İkinci sınıf varlıksınız"

Ömür ile yaşadığınız zaman siz zaten ikinci sınıf varlıksınız. Ben de hayvanseverim bundan rahatsızlık duymadım. Zaman zaman 'Ömür tamam' dediğim noktalar olmuştur ama hoşuma gidiyor.

Dünyada hayvanlara karşı zulüm edenleri görünce Ömür Gedik gibi insanların var olmasından dolayı çok mutlu oluyorum.'

"Çok zorlandığım anlar tabii oluyor"

Çok zorlandığım anlar tabii oluyor. Koltukların hepsi kediler tarafından işgal edilmiş durumda, izin istemek durumdasınız. Otururken ve kalkarken dikkat etmek zorundayım. Koltuğa sert oturdum mu yarım saat fırça yerim. (Gülüyor)

"Kaybı korkunçtu"

3 tane de köpeğimiz vardı ama hastalıklarından dolayı onları kaybettik. Köpek almaya cesaret edemiyorum, en son kaybettiğim köpeğimden sonra 2 ay kendime gelemedim. Kaybı korkunçtu."

Ferhat Göçer ev halini paylaştı
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