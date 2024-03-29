El ele görüntülendiler!

Ünlü aktör Bradley Cooper ile süper model Gigi Hadid ilişkisini yaşamaya hız kesmeden devam ediyor. Hollywood'un yeni gözde çifti Gigi Hadid ile Bradley Cooper, Manhattan sokaklarında el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.İlk kez geçen yıl 5 Ekim'de birlikte görülen çift, el eleyken fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmadı. Ancak Cooper objektiflere gülümserken Hadid, kameralara bakmamayı tercih etti.Sinemadaki kariyerinin yanı sıra müzikte de iddialı olan ve iki kez Grammy kazanan Cooper, daha önce ünlü Rus model Irina Shayk ile birlikteydi. Dört yıllık aşkları 2019'da sona ermişti. Bu ilişkiden altı yaşında Lea De Seine adında kızları olan Cooper ve Shayk, çocuklarının ortak velayet hakkına sahipler.