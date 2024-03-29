Birce Akalay'dan 'kıskançlık' itirafları!

Son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminde olan, meslektaşı Hakan Kurtaş’la (35) yeni bir aşka yelken açan Birce Akalay, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim’le Bu Gece' programında dikkat çeken açıklamalar yaptı."BU ARALAR 'ÇOK GÜZELSİN' İLTİFATI DUYUYORUM""En sık aldığın iltifat ne?” sorusunu yanıtlayan 39 yaşındaki güzel, "Bu aralar çok sevdiğim birinden ‘Çok güzelsin’ iltifatını duyuyorum" ifadelerini kullandı."GÖZLERİMİ DOLDURUYOR"En büyük ödülü sokakta hayranlarından aldığını belirten Birce Akalay, "Hiç tanımadığım insanlardan en sık aldığım iltifat ise bu kadar senedir yaptığım işe yaraştığını düşündüğüm bir şey ve gözlerimi dolduruyor. ‘Ne kadar iyisin, hep öyle kalıyorsun’ diyorlar. Çok hoşuma gidiyor.En büyük ödülü sokakta hayranlarından aldığını belirten ünlü isim, "Birtakım yerlerde ödüller alıyoruz ama ben en büyük ödülü sokakta aldığımıza inanıyorum. Bizi izleyen, bizi seven insanlarla göz göze baktığımızda çok kıymetli oluyor her şey. Sokakta o reaksiyonu almak beni çok mutu ediyor" dedi."GEMİYİ DEĞİL LİMANI YAKARIM"Kıskançlık hakkında da çarpıcı sözler sarfeden oyuncu, "Ben hislerimi saklayamıyorum. Eğer manitayı kıskanmaktan söz ediyorsak, ortalığı havaya kaldırırım kıskanırsam. Allah’tan kıskanç bir insan değilim ama kıskanacak pozisyona düşersem, gemiyi değil limanı yakarım" şeklinde konuştu.