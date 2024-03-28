Ünlü çift kamera karşısına geçti!
Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz araık ayında Emirgan'daki bir teknede dünyaevine girmişti. Törenden kareler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü çift, haftalar sonra bir film galasında kameraların karşısına geçti.
Umut Evirgen-Alina Boz çifti, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filminin Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen galasına katıldı.
"AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLADIK"
Güzel oyuncu, okula gittiğini belirterek, "Her şey yolunda. Umut yayın yönetmenliğine başladı, onunla uğraşıyor. Ben de okula gidiyorum. Hayatımızda evlendikten sonra çok da bir şey değişmedi. Aşkımız, sevgimiz devam ediyor. Aynı evde yaşamaya başladık. İşlerimize de devam ediyoruz" dedi.
"AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLADIK"
Güzel oyuncu, okula gittiğini belirterek, "Her şey yolunda. Umut yayın yönetmenliğine başladı, onunla uğraşıyor. Ben de okula gidiyorum. Hayatımızda evlendikten sonra çok da bir şey değişmedi. Aşkımız, sevgimiz devam ediyor. Aynı evde yaşamaya başladık. İşlerimize de devam ediyoruz" dedi.