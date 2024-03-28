Özge Özpirinçci imaj yeniledi!

Aşk Yeniden, Kadın, Mucize Doktor gibi birçok başarılı projede yer alan Özge Özpirinçci, şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Karsu' karakteri ile adından söz ettiriyor.Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, dizi için imaj tazeledi.Doğallığı ile bilinen Özge Özpirinçci saçlarını sarıya boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından 'Bu saça alışamadım.' notu ile paylaşan Özge Özpirinçci, takipçilerinden tam not aldı.Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Her daim güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.