Merve Dizdar'dan nostaljik paylaşım!

Merve Dizdar, Instagram hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.Lise yıllarına ait fotoğrafları yayınlayan ünlü oyuncu, kuliste yaşadığı oyuna hazırlık telaşını anlattı."KORKUDAN TÜM REPLİKLERİ UNUTTUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"27 Mart 2004... 17 yaşındayım. Okulun ilk yılı. 27 Mart hazırlık telaşı kuliste. Akşam gösterimiz oluyor. Ben 'Nina' oynuyorum. Tüm replikleri unuttuğumu düşünüyorum korkudan. 'Profesyonel hayata ilk geçiş, aman diyeyim kızım kendine gel' gibi asla işime yaramayacak motivasyon konuşmaları yapıyorum. Oyun bittiğinde, sınıf arkadaşlarımla sarılıyoruz. Kutlamalar başlıyor. Kendime diyorum; iyi başlangıç Merve. Hepimizin Tiyatro Günü kutlu olsun.