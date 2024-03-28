Erkan Petekkaya'nın acı günü!

Ekranların en popüler dizilerinden Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, O Kız ve Kırmızı Oda gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, bugün baba acısı yaşadı.Instagram hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Erkan Petekkaya, "Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik.Beykoz/ Kavacık Görele Mahallesi Camisi'nde yarın öğlen namazında kılınacak cenaze namazına müteakip Görele Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin." ifadelerini kullandı.Petekkaya'nın paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden taziye mesajları geldi. Ünlü isme aralarında eski rol arkadaşı Hatice Şendil, Ata Demirer, Sevim Emre, Serkan Şengül, Asuman Dabak, İsmail Özkan gibi birçok isim başsağlığı dileyerek oyuncuya ile üzüntülerini dile getirdi.