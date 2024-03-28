Eleştirilere yanıt verdi!

Orhan Gencebay, İstanbul adayı Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirilen iftar yemeğinde Roman vatandaşlar ile bir arya geldi. Murat Kurum için şarkı besteleyen ve iftar yemeğinde şarkıyı birlikte seslendiren Orhan Gencebay'a gelen eleştirilere eşi Sevim Emre'den tepki geldi.

Orhan Gencebay, İstanbul adayı Murat Kurum'un gerçekleştirdiği Şişli'de iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla buluştu. Orhan Gencebay ile Murat Kurum, ünlü şarkıcının seçim kampanyasında kullanılmak üzere bestelediği "Sadece İstanbul" şarkısını beraber söyledi.Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası ünlü sanatçıya yönelik 'İktidar yanlısı' sözleriyle tepki gösterildi. Gencebay'ı eşi Sevim Emre, 12punto'ya yaptığı açıklamada, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim" ifadelerini kullandı.