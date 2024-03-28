Bozok Gören'den ilk paylaşım!

Survivor All Star'da düello eşleşmesinin final turunda Batuhan Karacakaya'ya kaybederek adaya veda eden yarışmacı Bozok Gören ilk paylaşımını yaptı. Bozok, kardeşiyle birlikte Miami'den fotoğraflarını paylaşarak 'Canım kardeşim iyi ki varsın' notunu düştü.

Survivor All Star'da erkek eleme haftasında ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Bozok Gören, Üçüncü eleme adayı Batuhan Karacakaya, dördüncü eleme adayı Özgür Tetik olmuştu. Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Hakan Hatipoğlu, Bozok Gören karşısında 5-1'lik skorla galip gelerek adını eleme potasından sildirmişti. Özgür Tetik de 2-0'dan çevirerek 5-4'lük skorla Batuhan Karakacayı mağlup etmişti. Final turunda Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek adaya veda etmişti.Survivor All Star'a veda eden Bozok Gören, 'Kızımı göreceğim için çok mutluyum' ifadelerini kullanmıştı.İLK PAYLAŞIMSurvivor'a veda eden yarışmacı Miami'den kardeşiyle beraber paylaşımda bulundu. Burcu Gören'le kavuştuklarını anları paylaşan Bozok, 'Canım kardeşim iyi ki varsın' notunu düştü.