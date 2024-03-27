Ünlü oyuncudan yeni proje!

39 yaşındaki ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ın merakla beklenen yeni projesi belli oldu. Scarlett Johansson, yeni çekilecek olan "Jurassic World" filminde başrol olarak yere alacak.Universal'ın yapımcılığında hayata geçirilecek olan ve henüz adı açıklanmayan filmin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards oturacak; filmin senaryosunu David Koepp kaleme alacak.Kısa süre içinde sete çıkılması beklenen filmin vizyon tarihi, 2 Temmuz 2025 olarak açıklandı.İlk Jurassic Park filmi 1993'ye gösterime girmiş ve tüm dünyada büyük ilgi görmüştü. Devam filmi 'Jurassic World', 2015'te; 'Jurassic World: Fallen Kingdom', 2018'de; Jurassic World Dominion' ise 2022'de vizyona girmişti.