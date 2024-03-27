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Sinem Kobal heyecanlandırdı

Yıllardır ekranda olmayan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Ömer setinden paylaşım yapması bile hayranlarını heyecanlandırdı.

Ekleme: 27.03.2024 - 08:46 Güncelleme: 27.03.2024 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmiş ve iki çocuk annesi olmuştu.

Evlendikten sonra kendisini ailesine adayan Kobal, sonra setlerden uzak kalmıştı.

3 yaşındaki kızı Lalin'le sete gitti

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Ömer setini ziyaret etti.

Heyecan yarattı

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri olan Sinem Kobal'ın set pozu, uzun süredir ekranda olmaması sebebiyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medyada paylaşımda bulunarak takipçilerin beğenisini kazanan Sinem Kobal'ın set ziyareti ekrana döneceğini düşündürse de fotoğrafta yer alan not bu duruma soru işareti bıraktırdı.

"Dayıya ziyaret"

Sinem Kobal, paylaşımına "Dayıya ziyaret" notunu düştü. Kobal, Ömer dizisi yönetmeni Ömer Karcı ile yakın dost.

Sinem Kobal heyecanlandırdı
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