Sinem Kobal heyecanlandırdı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmiş ve iki çocuk annesi olmuştu.Evlendikten sonra kendisini ailesine adayan Kobal, sonra setlerden uzak kalmıştı.Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Ömer setini ziyaret etti.Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri olan Sinem Kobal'ın set pozu, uzun süredir ekranda olmaması sebebiyle hayranlarını heyecanlandırdı.Sosyal medyada paylaşımda bulunarak takipçilerin beğenisini kazanan Sinem Kobal'ın set ziyareti ekrana döneceğini düşündürse de fotoğrafta yer alan not bu duruma soru işareti bıraktırdı.Sinem Kobal, paylaşımına "Dayıya ziyaret" notunu düştü. Kobal, Ömer dizisi yönetmeni Ömer Karcı ile yakın dost.