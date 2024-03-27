Özkan Uğur'un eşi ilk kez konuştu!

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Mehmet Nuri Ersoy, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, ve Ozan Güven gibi isimler katılmıştı.ÖZKAN'SIZ İLK KONSERMazhar Alanson ve Fuat Güner, Uğur'un vefatından bir süre sonra 'MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!' açıklamasıyla sahnelere döneceklerini duyurmuşlardı. İkili, Özkan'sız ilk konserlerini geçtiğimiz hafta verdi.GÖZYAŞLARI SEL OLDUMazhar Alanson ve Fuat Güner ikilisi konseri Özkan Uğur'suz bitirmediler. Barkovizyona yansıyan dev Özkan Uğur'un solosu ile biten şarkının ardından dakikalarca süren bir alkış koptu. Gözyaşları ise sel oldu.EŞİ İLK KEZ KONUŞTUMFÖ grubunun ilk kez Özkan Uğur olmadan sahne almasından sonra, gündeme eşi Aysun Aslan Uğur geldi. Uğur'un eşi acılı olayın ardından ilk kez Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.'MEDYADAN ÖĞRENDİM'Röportajda "Ölenle ölünmüyor ama yaşamak da eskisi kadar renkli ve kolay olmuyor. Ölüm acısı çok ama çok büyük bir acı, tarifi yok.' diyen Aysun Aslan Uğur, MFÖ'nun Özkan Uğur'suz sahneye çıkması hakkında düşüncelerini de şu sözlerle ifade etti:İnsanlar da evine ekmek götürüyor, kolay değil tabii ki sahneye çıkacaklar. Ben çok üzülüyorum eleştirilmelerine. İnsanlar çalışmak zorunda. Nitekim “MF” oldular. Ben de bilmiyordum, medyadan öğrendim. Büyük cesaret dedim, bravo yani. İsterlerse MFÖ olarak da kalabilirler. Bundan sonrasında ne isim kullanacaklarına karışmak haddim değil.