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Kariyerine bir başarı daha ekledi! Merve Akıncı'nın 10 parmağında 10 marifet...

Başarılı sunucu ve spiker olan Merve Akıncı, sunuculukta ki başarılı kariyerini çocuk yaştan beri içinde olduğu sanat hayatında da devam ettiriyor.

Ekleme: 27.03.2024 - 14:04 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Sevgi kavramının her türlü zorluğu yeneceğini anlattığı,”Yeniden Deneyelim “ adlı çalışmayı Avrupa Müzik markasıyla 15 Mart tarihinde müzikseverlerle buluşturdu.

Bu anlamlı çalışmada, birçok sıkıntının sabırla çözülüp, bireylerin arasına giren salgın gibi enerjilerin bile sevgi bağlarıyla düzelebileceğine değiniliyor.

Kariyerine bir başarı daha ekledi! Merve Akıncı'nın 10 parmağında 10 marifet...

Merve Akıncı'nın “Yeniden Deneyelim” adlı single çalışması'nın sözü ve müziği Mert Kayıkçıoğlu'na, aranjesi ise Akmal Azimov'a ait. Antalya sahillerinde çekilen klibin yönetmenliği ise Holiday Medya ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Akıncı, çok yakında yepyeni müzik ve tv projeleriyle sahne programlarıyla sevenleriyle buluşacak.

Kariyerine bir başarı daha ekledi! Merve Akıncı'nın 10 parmağında 10 marifet...

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