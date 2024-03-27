Gaddar kadrosuna bomba isim!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde boy gösteren İbrahim Çelikkol, Gaddar'a katıldı. İbrahim Çelikkol, Korkut karakterine hayat verecek.

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ile Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Now TV'de ekrana getirilen Gaddar dizisinin kadrosuna yeni isim dahil olmaya devam ediyor. Gaddar dizisine son olarak ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol katıldı.İBRAHİM ÇELİKKOL GADDAR'IN KORKUT'U OLDUÇelikkol, Gaddar'da yeraltı dünyasında acımasızlığıyla ve merhametsizliğiyle nam salmış Zakkum Kardeşler'in büyük ağabeyi Korkut'u canlandıracak. Yüzü asla gülmeyen ama kardeşlerine ölümüne bağlı Korkut karakterinin dizideki dengeleri değiştirecek.Ünlü oyuncu Çelikkol'un dizinin kadrosuna dahil olması ise hayranlarını heyecanlandırdı.