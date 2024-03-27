Evrim Keklik açtı ağzını, yumdu gözünü!

Survivor Allstar'ın gözde yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son zamanlarda takım arkadaşı Yunus Emre Özden ile samimi olmasıyla gündeme geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının 'aşırı samimiyet' adı altında eleştirdikleri Aleyna ve Yunus Emre, yarışmanın akıbetinden daha çok konuşuluyor. Bu konunun sık sık gündeme geliyor olması bu sefer Evrim Keklik'i rahatsız etti.'BEDAVADAN KİMSE PARA VERMİYOR'Evrim Keklik, bu sene Survivor yarışmasında olmasa da, yaşananları sosyal medya hesabından değerlendiriyor. Son olarak, 'Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde' diyerek yarışmacıların aldığı paralara gönderme yapan Keklik, şimdi de Aleyna'yı savundu.'HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK?'Sosyal medyada sürekli Aleyna ve Yunus Emre yakınlığından bahsedilmesinin ardından Evrim Keklik, gündeme gelen olaylara tepki gösterdi. Keklik konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı: Bu senenin modası da Aleyna'nın fotoğrafı yanına da Survivor'daki herhangi bir erkeğin fotoğrafı... Hiç mi vicdanınız yok? Yazıklar olsun Survivor buna kadar düştü mü? Sırf etkileşim almak için... Bir kadın olarak bundan çok rahatsızım'ANNESİNDEN DESTEK GELDİEvrim Keklik'in paylaşımının ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, paylaşımı kendi profilinde paylaştı.KRİZ GEÇİRMİŞTİÖte yandan ada hayatında da zorluklar çeken ve takım arkadaşları tarafından dışlandığını hisseden Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde sinir krizi geçirmişti.