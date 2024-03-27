Erdal Özyağcılar doktor kontrolüne gitti!

Düzenli olarak doktoruna uğrudağını belirten Erdal Özyağcılar, "Sonuçlar harika. Bunu yazmayın, nazar değer" diyerek espri yaptı."SAĞLIĞIMA DİKKAT EDİYORUM"Çok sevdiği için kuruyemiş aldığını söyleyen oyuncu, "Organik mi besleniyorsunuz?" sorusuna, "Sağlığıma dikkat ediyorum" yanıtını verdi."KADİR İNANIR GÜÇLÜDÜR"Sanatçı, meslektaşı Kadir İnanır'ın yoğun bakımda olması hakkında ise "Çok üzüldüm. 2017'de de geçirmişti. Güçlüdür ve sağlamdır. Allah sağlık versin herkese" açıklamasını yaptı.