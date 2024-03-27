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Dolunay Soysert'ten dikkat çeken paylaşım!

Dolunay Soysert, doğum günü olan 25 Mart'ta sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çocukluk fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, "İyi ki geldik bu güzel yaşa" dedi.

Ekleme: 27.03.2024 - 00:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Dolunay Soysert, Instagram hesabında yer verdiği nostaljik paylaşım ile takipçilerini yılar öncesine götürdü. 51 yaşındaki oyuncu, bebeklik fotoğrafına duygusal bir not düştü.

"BEBEK KOKUSNA BAYILIRIM"

Yıllara teşekkür; ne güzel ki çok sevdim ve çok sevildim bu hayatta, gülerek uyandım çoğu sabah yatağımda. Anamla babamın CivCiv’i,iki erkek kardeşimin belalısı,yeğenimin deli halasıyım. Dostlarım şansımdır. Evcilik oyunundan kopamadığımdan oyuncu oldum ve hep çok sevdim işimi. Doyamadığım kitaplarım,sayısız çocuğum,iki köpek yavrum, asla sonu gelmeyen ezberim, hep yetişmem gereken randevularım, ileri derece gözlüklerim var. Çiçeklere, yaprak sarmasına, gülmeye bir de bebek kokusuna bayılırım. Yapmak istediklerim hiç bitmez, hayallerime renk yetmez. Hayatların pamuk ipliğine bağlı olduğu şu topraklarda bunca zaman yaşıyor oluşuma şükreder dururum. Tıpkı fotoğraftaki gibi hâlâ şaşırarak bakarım Dünya’nın büyüklüğüne ve kendi küçüklüğüme. 1,5 yaşımda ya var ya yokum burada. 'Doğduğunda 1 yaşında mıydın?' tartışmalarından uzak bir noktadayım daha ama yaşamak adına aynı bitmeyen heyecana sahibim hâlâ. Sadece daha bilinçli bir yerden tanıyorum artık bu hissi ve sarılıyorum her anına. İyi ki geldik bu güzel yaşa. Yağmur yağıyor şu anda İstanbul’da, kabul olurmuş doğum günü çocuğunun duası; Kirlenmiş her halleri yıkansın yağmur sularıyla insanların, yollardaki ızgaralardan toplaşıp aksın kanalizasyonlara. Güneş parladığında sadece baharı görelim artık ama sadece baharı.

Dolunay Soysert'ten dikkat çeken paylaşım!

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