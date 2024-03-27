Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti!

Ayla Algan, geçtiğimiz ocak ayında evinde senaryo okurken fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Ömrünün son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde eğitim veren Ayla Algan için Ocak günü İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni gerçekleşmişti.Şişli'de öbceki gün düzenlenen bir iftar yemeğine katılan Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan'a, annesinin adının, yaşadığı sokağa verileceği söylendi. Usta sanatçının kızı, aldığı sürpriz haber karşısında büyük mutluluk yaşadı.Usta oyuncunun kızı Sevi Algan, basın mensuplarına duygularını şu sözlerle ifade etti:Ne desem bilemiyorum, gurur duydum ve onurlandım, görseydi o da çok mutlu olurdu, çok teşekkür ederim.İftar yemeğine katılanlar arasında Haldun Dormen de vardı. Duayen sanatçı için de Fulya'da kendi adını taşıyan kültür merkezi yapılacağının açıklanması, Dormen'i çok duygulandırırdı. 95 aşındaki oyuncu, "Ne desem bilemiyorum, duymuştum ama bugün söylenmesi çok sürpriz oldu, çok teşekkür ederim, umarım gerçekleşir" şeklinde konuştu.