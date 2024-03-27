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Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti!

Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve şarkıcı Ayla Algan, geçtiğimiz ocak ayında 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Algan'ın ismi, Nişantaşı'nda oturduğu evin sokağına verilecek. Haberi alan usta sanatçının kızı Sevi Algan, duygusal anlar yaşadı.

Ekleme: 27.03.2024 - 08:55 Güncelleme: 27.03.2024 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Ayla Algan, geçtiğimiz ocak ayında evinde senaryo okurken fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ömrünün son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde eğitim veren Ayla Algan için Ocak günü İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni gerçekleşmişti.

ADI OTURDUĞU SOKAKTA YAŞAYACAK

Şişli'de öbceki gün düzenlenen bir iftar yemeğine katılan Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan'a, annesinin adının, yaşadığı sokağa verileceği söylendi. Usta sanatçının kızı, aldığı sürpriz haber karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti!

"GURUR DUYDUM VE ONURLANDIM"

Usta oyuncunun kızı Sevi Algan, basın mensuplarına duygularını şu sözlerle ifade etti:

Ne desem bilemiyorum, gurur duydum ve onurlandım, görseydi o da çok mutlu olurdu, çok teşekkür ederim.

HALDUN DORMEN'E DE MÜJDE VERİLDİ

İftar yemeğine katılanlar arasında Haldun Dormen de vardı. Duayen sanatçı için de Fulya'da kendi adını taşıyan kültür merkezi yapılacağının açıklanması, Dormen'i çok duygulandırırdı. 95 aşındaki oyuncu, "Ne desem bilemiyorum, duymuştum ama bugün söylenmesi çok sürpriz oldu, çok teşekkür ederim, umarım gerçekleşir" şeklinde konuştu.

Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti!
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