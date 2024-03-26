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Beyaz Gazete
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Zara zayıflama sırrını verdi

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Zara, kilo vermesinin formülünü açıkladı.

Ekleme: 26.03.2024 - 08:53 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz, son dönemde sesinin yanı sıra değişimi ile de gündemden düşmüyor.

Verdiği kilolarla dikkat çeken ve tam olarak 9 kilo veren Zara, zayıflama formülünü de açıkladı.

Zara, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kabak çekirdeği yağı istiyorum"

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini çoğaltmasın diye. Daha iyi sindirim için...

"En önemlisi de stres"

Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor ve haftanın 3 günü yürüyüş mümkün olan her zamanda! En önemlisi de stres... Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor. Haklı değil, mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece...

"No stres, yes vitamin"

Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stres, yes vitamin... E ben nasıl kilo vermeyeyim." Şarkıcının formülü kısa sürede gündem olmayı başardı.

Zara zayıflama sırrını verdi

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