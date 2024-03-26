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Kadir İnanır hakkında yeni açıklama

Sanatçı Kadir İnanır'ın dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ekleme: 26.03.2024 - 09:02 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Evinde rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Jülide Kural, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oyuncu Jülide Kural ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, İnanır'ın beden fonksiyonlarında olumlu bir gelişme gözlemlediğine işaret ederek, 'Kamuoyunun bilgisine; Bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle; Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim: Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır.

Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır' görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Onu seven bizler için bu çok olumlu bir gelişme. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamda çok önemli bir etken. Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz.' değerlendirmesinde bulundu.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünden bu yana sanatçıyla ilgili iyi gelişmeler olduğunu belirterek, 'Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı.' dedi.

Kadir İnanır hakkında yeni açıklama

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