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Kabri başında dualarla anıldı

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bahar Öztan'ın sevenleri ünlü oyuncuyu kabri başında dualarla andı.

Ekleme: 26.03.2024 - 08:58 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Türk Sinemasının 'Gamzeli üzeli ' olarak tanınan ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan bir süredir kolon kanseri tedavisi görüyordu. 61 yaşındaki ünlü oyuncu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bahar Öztan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'ın yanı sıra, ailesi, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri de katıldı.

BAHAR ÖZTAN KABRİNDE ANILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Ünlü oyuncunun cenaze namazında ve defin sırasında kabri başında bulunamayan hayranları, Karacaahmet Mezarlığı'na giderek Öztan için dua ediyor.

Kabri başında dualarla anıldı
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