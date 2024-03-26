Kabri başında dualarla anıldı

Türk Sinemasının 'Gamzeli üzeli ' olarak tanınan ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan bir süredir kolon kanseri tedavisi görüyordu. 61 yaşındaki ünlü oyuncu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Bahar Öztan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'ın yanı sıra, ailesi, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri de katıldı.Ünlü oyuncunun cenaze namazında ve defin sırasında kabri başında bulunamayan hayranları, Karacaahmet Mezarlığı'na giderek Öztan için dua ediyor.