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Gelen yorumlara tepki gösterdi!

Düğün karelerini yayınlayan ünlü şarkıcı Melek Mosso, paylaşımın altına gelen kötü yorumlara tepki gösterdi.

Ekleme: 26.03.2024 - 08:55 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

Düğün fotoğraflarını paylaştı

Sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Melek Mosso bu kez düğün fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Bir sayfa tarafından çiftin düğün fotoğrafları paylaşıldı. 'Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın düğününden kareler... Siz gelinin tercihlerini nasıl buldunuz?' sorusu soruldu. Sosyal medya kullanıcılarından paylaşıma yorum yağdı.

"Damat kör galiba"

Paylaşıma, "Evet damat çok iyi, gelinin ise kuaför kazası diyelim", "Damat kör galiba", "Allah affetsin kulakları ne öyle", "Gelinlik kötü eldiven çok kötü", "Dövmeden gelinlik göremedim","Yani o saç öyle mi yapılır? kulaklar fora", "Melek aynı Sulukule çingenelerine benziyor" gibi yorumlar yapıldı.

Melek Mosso da gelinliğine yapılan yorumlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şarkıcı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Midem bulandı"

"Yorumları okurken insanların kötü kalpliliğinden midem bulandı. Çoğu da kadın! Sonra baktım sayfadaki bütün ünlü çiftlerin fotoğraflarına benzer şeyler yazmışlar. Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin. Ama bence bu şekilde devam ederseniz zor..."

Gelen yorumlara tepki gösterdi!
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