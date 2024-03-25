Yargı'da Eren aradığı isimleri öğrendi!

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı Yargı 88'inci bölümüyle ekrana geldi. Diziden öne çıkanlar şu şekilde:'SİLAHINI TESLİM EDECEKSİN'Eren bilgisayarına erişim sağlayamadığı için Emniyet'e geldi. Eren ekip arkadaşlarına yaşadığı sorunu anlatırken Kubilay açığa alındığını söyledi. Kubilay,'dışarı çıkmadan önce odama gelip silahını teslim edeceksin' dedi. Eren'i hastaneden sonra takip etmeye başlayan Efe yanına gelerek yardım etmek istediğini ifade etti.'ÇOK ÇABUK DAĞITTIN KENDİNİ'Hastaneye Tuğçe'nin durumunu takip etmek için gelen Laçin'in yanına Yekta gelerek, 'Gerçekten kırdın kalbimi Laçin, hatta kırmakla kalmadın beni dağıttın.' dedi. Laçin de 'Daha yeni başlıyoruz Yekta'cım. Çok çabuk dağıttın kendini' yanıtını verdi.'KIZ KENDİNE GELDİ'Tuğçe ile ilgilenen doktor 'Kız kendine geldi' diyerek arkadaşlarına mesaj attı. Tuğçe'nin yakınları hastaneden anbean bilgilerini takip ederken doktorun da işin içinde olduğunu kimse fark edemedi.AYLİN, ZÜMRÜT'Ü GÖRDÜAylin'in çalıştığı yere onu seven birkaç takipçisi geldi. Aylin onlarla iletişim halindeyken eşi Osman'ın bir dönem ilişkisi olan Zümrüt'ü gördü. Aylin peşinden koşarak aracıyla uzaklaşana kadar Zümrüt'ü gözleriyle takip etti.FERDİ ÖLDÜTuğçe ile ilgilenmek için yanına gelen doktor söylediği sözlerden sonra Tuğçe'nin nabzında değişiklik oldu. Doktor aceleyle odadan çıkarak, 'Hatırlıyor kız beni. Sesimden tanıdı benim.' diyerek arkadaşlarına mesaj attı. Eren'in dükkanına gittiği adam da arkadaşı Ferdi'yi ararak kaçırmaya çalışıyordu. Eren onları anbean takip ediyordu. Arzu, Yekta ve Ceylin'e ifade vereceğini söyledikten sonra arabaya binecekken kaçmaya başladı. Arzu'nun karşısına Tuğçe'yi darp edenlerden birisi çıktı. Ferdi teslim olacağını söyledikten sonra arkadaşı tarafından vurularak öldü.YEKTA İLE İCLAL YÜZLEŞTİYekta, İclal ile aralarındaki husumetin nedenini öğrendi. Yekta konuşmak için yanına geldiğinde velayetini annesine verdiğini bundan ötürü neden rahatsızlık duyduğunu anlamadığını sordu. İclal de, 'Ben o evde bir üvey babayla iki yıl geçirdim. Sen beni almak için annemden daha hırslıydım. Senin için insanların duygusu yok. Senin için her şey bir skor.' cevabını verdi.EREN ARADIĞI İSİMLERİ ÖĞRENDİEren, Ferdi'yi öldüren adamı konuşturarak olaya başka kimlerin karıştığını da öğrendi. Eren'in darp ettiği kişi, kendiyle beraber doktor Kartal'ın, kardeşi Erbil'in ve Ferdi'nin olduğunu söyledi. Kartal o dakikalarda Tuğçe'nin odasına onu öldürmek için gelmişti. Ilgaz ve Ceylin de karnından bıçaklanan Arzu'yu görmek için hastaneye geldiler.