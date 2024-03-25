Ünlü çift evleniyor mu?

Nilsu Berfin Aktaş'la BLOK 3 bir kuyumcuda görüntülendiler. Sevgili olan Nilsu Berfin Aktaş'la BLOK 3'ü görenler, acaba evleniyorlar mı diye düşünmeye başladılar.

Nilsu Berfin Aktaş ile rap'çi Blok 3 bir süredir arkadaşlık yaşıyorlar. Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla gündem olan rap'çi Blok 3, geçtiğimiz gün bir AVM'de sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'la görüntülendi.Snob Magazin'de yer alan habere göre; Nilsu Berfin Aktaş'la BLOK 3'ün salaş giyim tarzları dikkat çekerken, AVM'de bulunan vatandaşlar tarafından tanınmamak için kapüşonları ile dolaşarak adeta önlem aldılar.AVM'de bulunan bir kuyumcuya giderek uzun vakitler geçiren çifti görenlerin aklına, "Düğün hazırlıkları başladı mı?" soruları gelmeye başladı.