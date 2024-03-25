Turabi'den, Bozok Gören'e sitem!

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta başlayan All Star'ın geçtiğimiz ay gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın yarışmadan ayrıldığını duyurmuştu."AĞIR ENFEKSİYON KAPMIŞIM"36 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınlamış ve "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" açıklamasını yapmıştı."TABURCU OLDUM"Son durumu merak konusu olan sporcu, sosyal medyada yayınladığı video ile adından söz ettirmeyi başardı. Turabi, "Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim. Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum." dedi.'ACUN ABİ ENGELİMİ KALDIRSIN'Son düelloda adaya veda eden arkadaşı Bozok Gören'i paylaşan Turabi şu ifadeleri kullandı:Geçmiş olsun Bozok abi. Her ne kadar ben gittikten sonra düşmanlarımla içli dışlı olsanda seninle gurur duyuyorum. Bu yaşta, hazırlıksız böyle bir performans takdire şayan. Bence şimdiden Acun abiyle 2025 sezonu için anlaşmalısın. Seneye daha hazırlıklı gelirsin ve gençlerin korkulu rüyası olursun. Umarım o zaman finale odaklanıp düşmanlarımla yakınlaşmazsın. Bir adamın ağabeyinin, başdüşmanlarıyla yakınlaşmasına tanık olması, en büyük acılardan bir tanesiymiş. Neyse Acun abiyi ara ve anlaşmaya başla. Bir de sor bakalım beni özlemiş mi? Ve şu engelimi de kaldırsın lütfen. Son konseyden beridir ulaşamıyorum kendisine.