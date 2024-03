Turabi'den, Bozok Gören'e sitem!

Üç kez katıldığı Survivor'ın 2014 ve 2015 sezonlarında şampiyonluk kazanan, 2019'da ABD'de mücadele ettiği 'The Challenge: War of the Worlds' yarışmasında da büyük ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından arkadaşı Bozok Gören'e sitem etti. Acun Ilıcalı'nın engelini kaldırmasını istedi.