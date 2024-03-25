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Beyaz Gazete
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Survivor Yunus Emre'ye eşinden veto!

Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre, takım arkadaşı Aleyna ile samimi olmasıyla gündemdeydi. Son olarak canlı yayında eşini uyaran Beria Özden, bu duruma daha fazla dayanamadı ve yaptığı hareketle tepkisini gösterdi.

Ekleme: 25.03.2024 - 00:42 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
Survivor yarışmacısı Yunus Emre, Aleyna Kalaycıoğlu ile olan samimiyetiyle dikkat çekiyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ise yaşanan bu durumdan rahatsız olmuş ve kocasına canlı yayın sırasında 'Aleyna'dan uzak dur' demişti.

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Eşinin kendisini uyardığı canlı yayında baba olacağını da öğrenen Yunus Emre, büyük bir mutluluk yaşamıştı. Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden bu olayın hemen ardından gebeliğin sona erdiğini duyurmuştu. Survivor yarışmacısı, acı haberi ertesi gün telefonda eşinden öğrenmişti.

Survivor Yunus Emre'ye eşinden veto!

EŞİNDEN TEPKİ!

Survivor All Star'da aldığı cezalar ile adından söz ettiren Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden, uyarıları dikkate almayıp konseyde Aleyna'nın omzuna dokunan ve dalga geçen Yunus Emre'nin hareketlerinden rahatsız oldu. Genç kadın, ikilinin samimiyetinin öne çıktığı yeni bölüm sonrasında eşi ile olan profil fotoğrafını değiştirdi.

Survivor Yunus Emre'ye eşinden veto!

YAZIYI DA KALDIRDI!

Beria Özden eşiyle birlikte olan fotoğrafını değiştirmesinin ardından profilinde yer alan 'Y.E' yazısını da kaldırdı.

Survivor Yunus Emre'ye eşinden veto!

Survivor Yunus Emre'ye eşinden veto!

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