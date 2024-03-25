  • USD: 32,10 - 32,16
  • EURO: 34,83 - 34,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevindiren haber geldi!

Yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin tamamen iyileştiği duyuruldu.

Ekleme: 25.03.2024 - 08:49 Güncelleme: 25.03.2024 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel, en dikkati çeken Türk oyuncular arasında yer alıyor.

Adından söz ettiren güzel isim, aile hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yeğeni Aylin Mavi'ye oldukça düşkün olan Erçel, kanser sürecini basından uzak tutmaya çalıştı.

Sevindiren haber geldi

Erçel ve ablası Gamze Erçel'in hastalığı basından uzak tutma süreçleri başarılı olmadı.

Hastalık herkes tarafından duyulurken, sevindiren haber de geldi.

Aylin Erçel, 1,5 yıldır gördüğü kanser tedavisini tamamladı ve kanseri de tamamen yendi.

"Şükürler olsun"

Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı. "Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla yayınladığı gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu geldi.

Sevindiren haber geldi!
Başkan Erdoğan: Gök vatanımızı KAAN koruyacak
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a hodri meydan: Canlı yayında konuşalım
Belçika'da terör provokasyonu! Dışişleri duyurdu: Yerel makamlar soruşturma başlattı
CHP mitinginde tepki çeken anlar; Mikrofonu açık unutunca…
CHP'li İBB'nin iş bilmezliği! 2 ev alev alev yandı
'Yeniden Refah'lı Akyüz partisine böyle seslendi: Bu vebali almayın
Başkan Erdoğan'dan önemil açıklamalar
SGK'ya en borçlu belediye Ankara! Bakan Işıkhan: Prim borçlarını dahi ödeyemiyorlar
Deprem bölgesine 500 milyon Euro! Bakan Şimşek duyurdu
Bakan Uraloğlu Artvin'de müjdeledi: Hopa'nın çilesi bitecek!
Akkuyu NGS'den heyecanlandıran açıklama! Dünyada sadece 5 adet var: 1'i Türkiye'de
CHP'li belediye rutini! Konyaaltı Belediyesi batık durumda
BBP’den Ayaydın’a tam destek: “Ayaydın'ın projeleri Muğla’yı daha ileriye taşıyacak”
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bini aştı
Demokrat Parti'de toplu istifa! 600 kişi AK Parti'ye geçti
Para Kuleleri skandalında çember genişliyor! İfadeye çağırıldılar
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı! 'Büyük bir demoktratik olgunlukla...'
Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan broşür dağıtırken darbedilen seçmene telefon
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e salvolar: 'Sen bilmezsin o dönemler çıraktın'
WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka destekli düzenleme araçları

WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka destekli düzenleme araçları

Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

1 milyon TL'nin getirisi hesaplandı: Kanatlandı uçuyor

1 milyon TL'nin getirisi hesaplandı: Kanatlandı uçuyor

Araç sahipleri o tarihi bekliyor! 1 Nisan'da resmen sona erecek...

Araç sahipleri o tarihi bekliyor! 1 Nisan'da resmen sona erecek...

Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...

Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...

Görüşmeler başladı! Apple, o telefona yapay zeka getiriyor...

Görüşmeler başladı! Apple, o telefona yapay zeka getiriyor...