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Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladığını açıkladı

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını paylaştı.

Ekleme: 25.03.2024 - 08:51 Güncelleme: 25.03.2024 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı 'Bahar Karadağ' karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, en son Veda Mektubu'nda yer almıştı.

Başarılı oyunculuğuyla ve renkli kişiliğiyle tanınan Yeşilçay, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu.

30 günde 17 kilo

30 günde 17 kilo verdiği söylenen oyuncu, bu iddialara açıklık getirdi. Yeşilçay, "2 yılda 15 kilo. Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" dedi.

Fit görünümüyle hayranlarından beğeni alan ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklama ile açlık orucu yöntemini uyguladığını söylemişti.

"Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım"

Nurgül Yeşilçay "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun’’ demişti.

"Selülitlerim için filtre kahve"

Ünlü oyuncu daha önceki açıklamasında ise ‘’Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum’’ demişti.

Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladığını açıkladı
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