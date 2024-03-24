Ortega'nın eski halinden eser yok!

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız... .Paşhan Yılmazel, Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Ortega Sedat rolüyle tanınırlık kazanmıştı. Dört sezona yakın süren Hayat Bilgisi dizisinden sonra başka projelerde rol alsa da, hep bu dizideki rolüyle hatırlanan Paşhan Yılmazel hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti.Yılmazel, kamera önünden arkasına geçiş yapan oyunculardan oldu.Seksenler dizisi ile yıldızını parlatan Ceyhun Fersoy ile maNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün kadrosunda yer aldıkları Bumerang filminden paylaşımlarda bulunan Yılmazel, son halini de paylaşmayı ihmal etmiyor.Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı.Başarılı oyuncu tiyatro ve seslendirme ile ilgileniyor."Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik etmişti.Projesini sosyal medyadan duyuran Paşhan Yılmazel'e takipçileri "Ortega Sedat sahalara geri döndü" yorumu yağmıştı.Seslendirme yaptığı anlardan bir paylaşım yapan Paşhan Yılmazel'e "Yıllarda meydan okuyorsun", "Hâlâ çok yakışıklısın" yorumları yağdı.Doktorlar dizisinin 3. sezonunda yüzünü gösteren Yılmazel, Çılgın Dershane film serisinde yer aldı.Adanalı dizisinde oynadı.Avanak Kuzenler gibi sinema filmlerinde yer aldı.41 yaşındaki Yılmazel, 2015 yılında Tutar mı Tutar dizisinde rol aldı.Güzelliği ve oyunculuğu ile Hayat Bilgisi dizisinin gözdelerinden olmayı başaran sonrasında birçok projede yer alan İpek Erdem bir süredir ekranlardan uzak.Şimdilerde 40 yaşında olan Barbie Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı.İpek Erdem daha önce değişimini görenlerin hasta olduğunu düşünmeleri üzerine "Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." yanıtını vermişti.Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem geçtiğimiz aylarda beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti.Sosyal medyada aktif olan oyuncunun paylaşımları oldukça ilgi görüyor."Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı 'Barbie' rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem, 4 yıl Paris'te yaşadıktan sonra İstanbul'a döndü.Son olarak katıldığı bir galada konuşan İpek Erdem "Orada sanat yönetmenliğine kadar ilerledim. Ama 4 yılın ardından en iyi yerin burası olduğunu anladım" diyen oyuncu, Türkiye'yi özlediğini açıkladı.Değişimi ile sık sık estetik iddialarıyla karşı karşıya kalan oyuncu şimdilerde ekranların aranılan yüzlerinden.İşte Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i Gökçe Bahadır'ın son hali..Güzel oyuncu şu sıralar yer aldığı dizi ile dikkat çekerken özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.Gökçe Bahadır, şarkıcı Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.Ümit Erdim 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüştü…Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncun paylaşımları dikkat çekiyor.Ümit Erdim 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturmuştu.Çiftin Ses adını verdikleri kızları 2018 yılında dünyaya geldi.Ümit Erdim oyunculuğu bırakıp kendine bambaşka bir yol çizdi ve pilot oldu.