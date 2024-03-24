Kızını göstermezse hapse girecek!
Tülin Şahin ile Pedro de Noronha bitmeyen velayet kavgası! Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Pedro De Noronha, kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için mahkemenin yolunu tutmuştu. Ünlü manken Tülin Şahin'in, kızının babası Pedro de Noronha ile Aile Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı. Tülin Şahin'in, kızı Siena Leyla'yı babasına göstermezse hapse girecek. İşte haberin ayrıntıları...
Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor.
Noronha, geçtiğimiz aylarda Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak çocuğunu kendisine göstermediğini iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu.
Portekizli iş adamı ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etmişti.
TARAFLARIN AVUKATLARI KATILDI
Dava, önceki gün İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
Pedro de Noronha, Şahin hakkında hapis cezası talep etti.
İş adamının avukatı Eyyüp Osman Hacıbekiroğlu, Şahin'in, çocuğunu göstermediği takdirde 3 gün süreyle disipln hapsine tabi tutulmasına karar verildiğini belirtti.
Noronha, geçtiğimiz aylarda Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak çocuğunu kendisine göstermediğini iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu.
Portekizli iş adamı ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etmişti.
TARAFLARIN AVUKATLARI KATILDI
Dava, önceki gün İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
Pedro de Noronha, Şahin hakkında hapis cezası talep etti.
İş adamının avukatı Eyyüp Osman Hacıbekiroğlu, Şahin'in, çocuğunu göstermediği takdirde 3 gün süreyle disipln hapsine tabi tutulmasına karar verildiğini belirtti.