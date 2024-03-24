Kızını göstermezse hapse girecek!

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha bitmeyen velayet kavgası! Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Pedro De Noronha, kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için mahkemenin yolunu tutmuştu. Ünlü manken Tülin Şahin'in, kızının babası Pedro de Noronha ile Aile Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı. Tülin Şahin'in, kızı Siena Leyla'yı babasına göstermezse hapse girecek. İşte haberin ayrıntıları...