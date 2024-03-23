Son hali görenleri şaşırttı!

Henüz iki yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılan ve reklam filmlerinde yer alan Emir Berke Zincidi, oyunculuk kariyerine dört yaşında 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' dizisiyle başladı.Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Wilma Elles ile aynı seti paylaşan Zincidi, Kanal D'de 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki'de 'Osman Akarsu' rolüyle hafızalara kazındı.Öyle Bir Geçer Zaman ki ile büyük tanınırlık elde eden oyuncu, kadrosunda Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve usta sanatçı Zeki Alasya'nın bulunduğu bir diğer Kanal D yapımı 'Küçük Ağa'da 'Mehmet Can Acar' (Küçük Ağa) karakterine hayat verdi.Reyting rekoru kıran dizilerde usta oyuncularla birlikte rol alan Emir Berke Zincidi; 'Bir Deniz Hikayesi', 'Arka Sokaklar' ve 'İkizler Memo-Can' dizilerinde de kamera karşısına geçti.Yıllar akıp gitti; Emir Berke Zincidi, 18 yaşına geldi. 2019 yılından beri ekranlardan uzak kalan bir dönemin çocuk yıldızı, şimdilerde koca adam oldu.İşte Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali...